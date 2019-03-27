Цена WTI превысила $60 за баррель, Brent торгуется около $68,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают позитивную динамику в среду, в том числе благодаря заявлениям России о намерении придерживаться договоренностей о сокращении добычи в рамках ОПЕК+.
Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 подорожали на $0,22 (на 0,32%) - до $68,19 за баррель. В предыдущий день их цена поднялась на $0,76 (на 1,13%), составив на закрытие $67,97 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на $0,09 (на 0,15%) - до $60,03 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена подскочила на $1,12 (на 1,9%) и завершила день на отметке $59,94.
Как сообщил во вторник министр энергетики США Александр Новак, Россия планирует достичь условленного сокращения добычи на 228 тыс. баррелей в сутки к концу марта. Ранее о планах придерживаться условий соглашения заявляли представители Саудовской Аравии.
"Все ожидают, что ОПЕК будет придерживаться цели сокращения добычи в 1,2 млн баррелей в сутки до тех пор, пока баланс на рынке не будет восстановлен", - сказал старший аналитик TD Securities Барт Мелек.
"Мы, вероятно, увидим дальнейшую консолидацию и торговлю "в боковике" на какое-то время, если не возникнут опасения относительно объемов мирового спроса, особенно из таких мест, как Китай и другие экономики emerging market", - полагает аналитик Forex.com Фавад Разакзада, которого цитирует MarketWatch.
Между тем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о неожиданном повышении товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Министерство энергетики США опубликует официальные данные о резервах в среду. Опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 2,2 млн баррелей.
ОБСЕ проведет в четверг мониторинг в зоне карабахского конфликта
Алиев и Пашинян проведут 29 марта в Вене переговоры по карабахскому урегулированию – МИД Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Граждане Азербайджана могут посещать без виз 67 стран - Henley & Partners
Число турпоездок из России в Азербайджан в 2018 году выросло на 2%
США намерены ускорить подготовку к полету астронавтов на Луну и осуществить его в ближайшие пять лет
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Киргизия рассчитывает увеличить товарооборот с РФ в 2019г до $2 млрд
Бразилия в скором времени приступит к опытному ремонту российских вертолетов Ми-35М
Зампредседателя Трудовой партии КНДР отправился из Китая в Лаос
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»