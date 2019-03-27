Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.94 1.12 Brent 67.97 0.76

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 27.03.2019 09:40

Цена WTI превысила $60 за баррель, Brent торгуется около $68,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают позитивную динамику в среду, в том числе благодаря заявлениям России о намерении придерживаться договоренностей о сокращении добычи в рамках ОПЕК+.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 подорожали на $0,22 (на 0,32%) - до $68,19 за баррель. В предыдущий день их цена поднялась на $0,76 (на 1,13%), составив на закрытие $67,97 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на $0,09 (на 0,15%) - до $60,03 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена подскочила на $1,12 (на 1,9%) и завершила день на отметке $59,94.

Как сообщил во вторник министр энергетики США Александр Новак, Россия планирует достичь условленного сокращения добычи на 228 тыс. баррелей в сутки к концу марта. Ранее о планах придерживаться условий соглашения заявляли представители Саудовской Аравии.

"Все ожидают, что ОПЕК будет придерживаться цели сокращения добычи в 1,2 млн баррелей в сутки до тех пор, пока баланс на рынке не будет восстановлен", - сказал старший аналитик TD Securities Барт Мелек.

"Мы, вероятно, увидим дальнейшую консолидацию и торговлю "в боковике" на какое-то время, если не возникнут опасения относительно объемов мирового спроса, особенно из таких мест, как Китай и другие экономики emerging market", - полагает аналитик Forex.com Фавад Разакзада, которого цитирует MarketWatch.

Между тем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о неожиданном повышении товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные о резервах в среду. Опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 2,2 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


Похожие новости


Нефть продолжает дешеветь на фоне общего неприятия риска, Brent опустилась до $66,6 за баррель Цены на нефть усилили падение, Brent опустилась ниже $67 за баррель Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - около $67,8 за баррель Morgan Stanley повысил прогноз цены Brent на ближайший год до $70-75 за баррель Нефть перешла к росту на данных о падении запасов, Brent торгуется у $67,9 за баррель Нефть дешевеет на опасениях по поводу торговых переговоров США и КНР, Brent у $67,3 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]