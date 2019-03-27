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Туризм 27.03.2019 09:41

Число турпоездок из России в Азербайджан в 2018 году выросло на 2%

Азербайджан занял 17-ое место среди зарубежных стран у российских туристов по количеству турпоездок в 2018 году, отмечает аналитическое агентство ТурСтат.

«Число турпоездок из России в Азербайджан выросло на 2% - до 748 тысяч в 2018 году», - указывается в рейтинге стран, посещаемых российскими туристами в 2018 году, представленном ТурСтат.

В число стран, наиболее часто посещаемых российским туристами в 2018 году (по числу выездных туристских поездок из России) вошли, в частности, Турция (5,719 млн поездок), Казахстан (2,955 млн), Украина (2,29 млн), Китай (2,018 млн), Эстония (1,798 млн), Германия (1,297 млн), Грузия (1,233 млн).

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРИЗМ, РОССИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]