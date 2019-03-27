Число турпоездок из России в Азербайджан в 2018 году выросло на 2%

Азербайджан занял 17-ое место среди зарубежных стран у российских туристов по количеству турпоездок в 2018 году, отмечает аналитическое агентство ТурСтат.
«Число турпоездок из России в Азербайджан выросло на 2% - до 748 тысяч в 2018 году», - указывается в рейтинге стран, посещаемых российскими туристами в 2018 году, представленном ТурСтат.
В число стран, наиболее часто посещаемых российским туристами в 2018 году (по числу выездных туристских поездок из России) вошли, в частности, Турция (5,719 млн поездок), Казахстан (2,955 млн), Украина (2,29 млн), Китай (2,018 млн), Эстония (1,798 млн), Германия (1,297 млн), Грузия (1,233 млн).
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»