Госинвестиции в развитие Бакметрополитена в 2018г составили около $100 млн

Госинвестиции в развитие Бакинского метрополитена в 2018 году составили 165,74 млн манатов ($97,5 млн), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В целом, в 2018 году из государственного бюджета на продолжение строительства линий метро ЗАО «Бакметрополитен» было выделено 165,74 млн манатов (рост в 4,5 раза- ИФ)», - отмечается в отчете правительства за 2018 год.
В частности, за счет этих средств в прошлом году было продолжено строительство участков «B-3»-«B-4»-«B-5» III-ей новой (фиолетовой) линии метро, строительно-монтажные работы на выходах «А», «D», «С» станции «B-3», верхней части туннеля между «B-2» и «B-3» и изоляционные работы на верхней части станции «B-3».
Кроме того, в 2018 году было завершено строительство электрической подстанции «Depo-1».
«В минувшем году суммарные инвестиции на завершение строительства станции метро Sahil составили 16 млн 257,6 тыс. манатов, из которых на долю государственных средств пришлось 14 млн 34,4 тыс. манатов, на долю собственные средств Бакметрополитена – 2 млн 223,2 тыс. манатов», - отметили в правительстве.
По данным правительства в 2018 году Бакметрополитеном было перевезено 231 млн человек (рост по сравнению с 2017г составил 0,9%).
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из двух линий и 23-х действующих станций. В рамках реализации Госпрограммы по развитию метро, до 2030 года общее число станций метро в Баку составит 76, общая протяженность линий метро – 109 км.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»