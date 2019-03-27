Чрезвычайное положение из-за вспышки кори объявлено в одном из районов штата Нью-Йорк

Власти округа Рокленд в американском штате Нью-Йорк объявили о введении режима чрезвычайного положения из-за эпидемии кори, передают в среду западные СМИ.
"Мы должны делать все возможное, чтобы остановить эту вспышку и защитить здоровье тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским причинам - в частности, детей, которые слишком маленькие для прививок", - заявил глава исполнительной власти округа Эд Дей.
При этом он подчеркнул, что некоторые местные жители отказывались от проведения медицинского осмотра, и назвал такое поведение "неприемлемым и безответственным".
В округе Рокленд, население которого составляет 300 тыс. человек, было зафиксировано 153 случая заболевания корью. По данным властей, около 27% детей от года до 18 лет остаются невакцинированными от этой болезни, несмотря на масштабную прививочную кампанию с октября прошлого года.
Крайне заразный вирус кори находится в горле и слизистой оболочке носа и распространяется через кашель и чихание. Симптомы кори: лихорадка, кашель, насморк, покраснение глаз и красная сыпь, которая, появившись на лице, затем распространяется на другие части тела.
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