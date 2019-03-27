Парламентарии Армении ратифицировали соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

Парламент Армении ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном.
За ратификацию соглашения на заседании в среду проголосовали 118 из принявших участие в голосовании 121 депутатов.
Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации соглашения 20 декабря 2018 года.
Ранее в декабре министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан подтвердил на встрече со спикером Госдумы Вячеслава Володина намерение своей страны обеспечить скорейшее вступление в силу соглашения с ЕАЭС о зоне свободной торговли.
Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года.
ЕАЭС создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 2015 года. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»