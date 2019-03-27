Алиев и Пашинян проведут 29 марта в Вене переговоры по карабахскому урегулированию – МИД Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут 29 марта в Вене встречу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«На основании предложения, поступившего от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, достигнута договорённость о проведении 29 марта в Вене, столице Австрии, встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с целью обсуждения урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - отмечается в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»