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Карабахский конфликт 27.03.2019 10:51

Алиев и Пашинян проведут 29 марта в Вене переговоры по карабахскому урегулированию – МИД Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут 29 марта в Вене встречу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«На основании предложения, поступившего от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, достигнута договорённость о проведении 29 марта в Вене, столице Австрии, встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с целью обсуждения урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - отмечается в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]