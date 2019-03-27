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Дальнее зарубежье 27.03.2019 10:52

Взрыв прогремел в Стокгольме, несколько человек пострадали

Несколько человек получили легкие ранения и травмы в результате взрыва в Стокгольме, сообщили журналистам представители шведской полиции.

По их данным, взрыв раздался в ночь на среду на западе шведской столицы. Нанесен ущерб фасадам нескольких домов, а также нескольким автомобилям.

"Что взорвалось, мы не знаем, должно быть проведено расследование, но речь действительно идет о взрыве", - сказал руководитель полиции Стокгольма Фредерик Андерссон.

На месте происшествия работают взрывотехники и криминалисты.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, СТОКГОЛЬМ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]