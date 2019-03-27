Еще около 80 граждан Грузии выслали из ФРГ за нарушение условий безвизового режима - СМИ

Из Германии в Грузию депортированы 78 граждан республики, сообщают в среду грузинские СМИ.

По данным СМИ, депортация произошла в рамках реадмиссии, граждан Грузии депортировали специальным рейсом из Дюссельдорфа.

Сообщается, что грузинские граждане нарушили условия безвизового режима со странами Шенгенской зоны.

Из ФРГ регулярно депортируют граждан Грузии за подобные нарушения.

Ранее в Евросоюзе призвали власти Грузии решить проблему, связанную с нарушениями безвизового режима. В ЕС заявляют, что большинство нарушителей безосновательно пытаются получить убежище.

В начале марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан после состоявшегося в Брюсселе заседания Совета ассоциации Грузия-Евросоюз заявил, что поиск убежища в странах ЕС не принесет для грузинских граждан никакого результата, так как республика считается безопасной страной.

Как сообщали грузинские СМИ со ссылкой на Статистическую службу Европейского союза, число первичных заявок от граждан Грузии с просьбой предоставить убежище в странах Евросоюза в 2018 году составило 17 тыс. 980. Согласно этим данным, граждане Грузии составили 3% от общего количества соискателей убежища в ЕС в 2018 году.