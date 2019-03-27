Киргизский оппозиционер Бабанов намерен вернуться на родину - представитель политика

Киргизский оппозиционер Омурбек Бабанов, занявший второе место на президентских выборах в Киргизии в 2017 году и подозреваемый в разжигании межнациональной розни во время избирательной кампании, намерен вернуться в страну, сообщил в среду журналистам представитель политика Ислам Каргабаев.

"У меня недавно состоялась беседа с О.Бабановым. Он, сообщил, что в ближайшее время приедет. Насчет конкретной даты возвращения ничего сказать не могу, но он сказал, что вернется", - заявил И.Каргабаев, добавив, что оппозиционный политик, "просил передать, что выполнил все принятые на себя обязательства, что он не виновен перед народом, государством и властью".

"Уголовное дело О.Бабанова является сугубо политическим и должно быть прекращено, это подтвердили результаты четырех комплексных экспертиз, проведенных в Киргизии и России", - отметил представитель киргизского политика.

По его словам, эксперты центра судебной экспертизы при Минюсте России пришли к выводу, что обвинения против О.Бабанова беспочвенны.

"Исследование российских экспертов является одним из четырех экспертиз, которые доказывают беспочвенность и незаконность возбуждения уголовного дела против О.Бабанова" - заявил И.Каргабаев.

Он также сообщил, что в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии ранее отказали в удовлетворении ходатайства адвоката О.Бабанова о прекращении дела на основании заключения экспертов.

В октябре 2017 года по результатам президентских выборов в Киргизии оппозиционный кандидат и экс-лидер парламентской фракции "Республика-Ата-Журт" О.Бабанов занял второе место, набрав 33,49% голосов избирателей.

4 ноября 2017 года Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении О.Бабанова по обвинениям в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время избирательной кампании на юге Киргизии.

Со своей стороны О.Бабанов заявил, что его выступление перед избирателями в Оше, распространенное в СМИ, является монтажом и назвал это провокацией киргизской спецслужбы.

Вскоре после президентских выборов О.Бабанов выехал из страны, объяснив это желанием поправить здоровье. Затем он сложил с себя полномочия лидера парламентской фракции и заявил об уходе из политики.