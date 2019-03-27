Таиландская оппозиция сформировала альянс после парламентских выборов

Оппозиционная таиландская партия Пхеу Тай после недавних выборов в нижнюю палату парламента Таиланда создала вместе с шестью другими партиями альянс, сообщает в среду малазийское издание "Стар".
Затем в партии Пхеу Тай объявили, что этот альянс теперь имеет большинство в нижней палате парламента, и таким образом, он получил право сформировать новое правительство страны.
В то же время, уточняет "Стар", для выбора нового премьер-министра также требуются голоса парламентариев из верхней палаты - Сената, который был в полном составе назначен военными, совершившими переворот в Таиланде в 2014 году.
Кроме того, пока неизвестны и окончательные результаты выборов: в Национальной избирательной комиссии Таиланда итоги выборов планируют огласить в пятницу.
Однако ранее международная группа наблюдателей опубликовала отчет, в которой подвергла критике парламентские выборы в Таиланде. По мнению наблюдателей, проблемы при сборе бюллетеней и подсчете голосов привели к тому, что объявленные предварительные результаты были "крайне неточными". Согласно этим результатам, на выборах лидируют сторонники военных из партии Паланг Прачарат.
Первые за восемь лет парламентские выборы прошли в минувшее воскресенье в Таиланде. Таиландцы, имеющие право голоса, должны были выбрать 500 депутатов нижней палаты парламента Таиланда.
Явка на выборах составила 80%.
Сейчас пост премьера занимает генерал Прают Чан-Оча, который пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году.
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