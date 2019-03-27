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Дальнее зарубежье 27.03.2019 12:40

Таиландская оппозиция сформировала альянс после парламентских выборов

Оппозиционная таиландская партия Пхеу Тай после недавних выборов в нижнюю палату парламента Таиланда создала вместе с шестью другими партиями альянс, сообщает в среду малазийское издание "Стар".

Затем в партии Пхеу Тай объявили, что этот альянс теперь имеет большинство в нижней палате парламента, и таким образом, он получил право сформировать новое правительство страны.

В то же время, уточняет "Стар", для выбора нового премьер-министра также требуются голоса парламентариев из верхней палаты - Сената, который был в полном составе назначен военными, совершившими переворот в Таиланде в 2014 году.

Кроме того, пока неизвестны и окончательные результаты выборов: в Национальной избирательной комиссии Таиланда итоги выборов планируют огласить в пятницу.

Однако ранее международная группа наблюдателей опубликовала отчет, в которой подвергла критике парламентские выборы в Таиланде. По мнению наблюдателей, проблемы при сборе бюллетеней и подсчете голосов привели к тому, что объявленные предварительные результаты были "крайне неточными". Согласно этим результатам, на выборах лидируют сторонники военных из партии Паланг Прачарат.

Первые за восемь лет парламентские выборы прошли в минувшее воскресенье в Таиланде. Таиландцы, имеющие право голоса, должны были выбрать 500 депутатов нижней палаты парламента Таиланда.

Явка на выборах составила 80%.

Сейчас пост премьера занимает генерал Прают Чан-Оча, который пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году.

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Тэги: ТАИЛАНД, ОППОЗИЦИЯ, АЛЬЯНС, ФОРМИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]