Таиландская оппозиция сформировала альянс после парламентских выборов

Оппозиционная таиландская партия Пхеу Тай после недавних выборов в нижнюю палату парламента Таиланда создала вместе с шестью другими партиями альянс, сообщает в среду малазийское издание "Стар".

Затем в партии Пхеу Тай объявили, что этот альянс теперь имеет большинство в нижней палате парламента, и таким образом, он получил право сформировать новое правительство страны.

В то же время, уточняет "Стар", для выбора нового премьер-министра также требуются голоса парламентариев из верхней палаты - Сената, который был в полном составе назначен военными, совершившими переворот в Таиланде в 2014 году.

Кроме того, пока неизвестны и окончательные результаты выборов: в Национальной избирательной комиссии Таиланда итоги выборов планируют огласить в пятницу.

Однако ранее международная группа наблюдателей опубликовала отчет, в которой подвергла критике парламентские выборы в Таиланде. По мнению наблюдателей, проблемы при сборе бюллетеней и подсчете голосов привели к тому, что объявленные предварительные результаты были "крайне неточными". Согласно этим результатам, на выборах лидируют сторонники военных из партии Паланг Прачарат.

Первые за восемь лет парламентские выборы прошли в минувшее воскресенье в Таиланде. Таиландцы, имеющие право голоса, должны были выбрать 500 депутатов нижней палаты парламента Таиланда.

Явка на выборах составила 80%.

Сейчас пост премьера занимает генерал Прают Чан-Оча, который пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году.