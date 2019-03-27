ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении в 849 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 350 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 27 марта провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 350 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 849 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 7,01% (18 марта - 7,01%)", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 12 дней.

Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков