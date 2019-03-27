Президент Алиев соболезнует Рухани в связи с многочисленными жертвами наводнения в Иране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование иранскому коллеге Хасану Рухани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнения на юго-западе Ирана.

«Уважаемый господин президент, известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедших в вашей стране природных катаклизмов вызвало у меня чувство глубокой скорби», - говорится в тексте соболезнования, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

И.Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования президенту Ирана, а также родным и близким погибших в результате наводнения, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и раненым от природного катаклизма.

Наводнение на юго-западе Ирана унесло жизни около 20 человек, еще более 70 человек получили травмы.

В центре стихии оказался город Шираз, где жертвами наводнения стали 17 человек. Еще один человек погиб в городе Сере-Поле-Зохаб.

В общей сложности от наводнения пострадали 25 из 31 иранской провинции. Затоплены дороги, обрушены мосты, наблюдаются проблемы с подачей электричества.

Р.Бабаев