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СНГ 27.03.2019 13:45

Президент Казахстана заявил, что детей надо учить казахскому и русскому, только потом - английскому языку

Детей в Казахстане нужно учить казахскому и русскому языку, а затем - английскому языку, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в среду на совещании с участием глав регионов.

"Моя позиция, во-первых, должен быть казахский язык, русский язык. Они очень важны для наших детей. И только потом обучать английскому", - сказал президент Казахстана, отметив, что это "это очень сложный и важный вопрос".

В Казахстане государственным является казахский язык, в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.

В 2016 году первый президент Казахстана - лидер нации Нурсултан Назарбаев заявлял, что владение каждым гражданином страны тремя языками - казахским, русским и английским - это жизненная необходимость. В Казахстане была разработана специальная программа по внедрению трехъязычия в образовательных учреждениях.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЯЗЫКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]