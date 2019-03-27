Президент Казахстана заявил, что детей надо учить казахскому и русскому, только потом - английскому языку

Детей в Казахстане нужно учить казахскому и русскому языку, а затем - английскому языку, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в среду на совещании с участием глав регионов.
"Моя позиция, во-первых, должен быть казахский язык, русский язык. Они очень важны для наших детей. И только потом обучать английскому", - сказал президент Казахстана, отметив, что это "это очень сложный и важный вопрос".
В Казахстане государственным является казахский язык, в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
В 2016 году первый президент Казахстана - лидер нации Нурсултан Назарбаев заявлял, что владение каждым гражданином страны тремя языками - казахским, русским и английским - это жизненная необходимость. В Казахстане была разработана специальная программа по внедрению трехъязычия в образовательных учреждениях.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»