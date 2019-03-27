Daimler продаст 50% подразделения Smart китайской Geely - СМИ

Германский автомобильный концерн Daimler близок к соглашению о продаже 50% подразделения Smart китайской компании Geely, пишет Financial Times со ссылкой на три информированных источника.

По словам одного из них, продажа доли будет подтверждена до начала автосалона в Шанхае, который пройдет 16-25 апреля.

Geely в прошлом году стала мажоритарным акционером Daimler, и покупка доли в убыточном подразделении Smart, вероятно, поможет финансам германской компании. Smart продает всего 130 тыс. автомобилей в год, тогда как Mercedes-Benz, также входящий в группу Daimler - около 2,25 млн.

Сближение Geely и Daimler продолжилось подписанием соглашения о создании совместного предприятия, которое будет предлагать в Китае услуги вызова автомобилей с водителем и каршеринга.

Geely в последние годы активно расширяет портфель брендов. Помимо доли участия в Daimler, китайская группа уже частично или полностью контролирует такие компании, как шведская Volvo Cars, LEVC (производитель черных такси), британская Lotus и малазийская Proton.