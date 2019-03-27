Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9139 RUR   0.0264 GBR   2.2416 TRY   0.3179

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.94 1.12 Brent 67.97 0.76

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.03.2019 14:15

Консорциум с участием структуры GE реконструирует Кайраккумскую ГЭС в Таджикистане

GE Renewable Energy, подразделение концерна General Electric в сегменте возобновляемых источников электроэнергии, объявило о подписании контракта с энергохолдингом "Барки Точик" ("Энергия Таджикистана") на реконструкцию гидроагрегатов Кайраккумской ГЭС в Таджикистане.

Согласно пресс-релизу GE Renewable Energy, планируется заменить шесть турбин и генераторов, часть вспомогательных систем электростанции, а также осуществить шеф-монтаж оборудования. Работы будут выполнены совместно с Cobra (подразделение испанской ACS Group).

Согласно графику, предложенному консорциумом, работы планируется выполнить за 57 месяцев - менее чем за пять лет. При этом изначально рассчитанный срок составлял 73 месяца (чуть более шести лет). В результате электростанция будет полностью модернизирована уже к 2023 году. После модернизации мощность каждого из шести гидроагрегатов будет повышена с 21 МВт до 29 МВт, общая установленная мощность ГЭС возрастет со 126 до 174 МВт.

"Работа по повышению устойчивости гидроэлектростанций к изменению климата, которая ведется в Таджикистане, имеет принципиальное значение для будущего нашей отрасли и в целом для всего процесса глобального перехода на альтернативные источники энергии. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества с Таджикистаном в области возобновляемой энергетики", - приводятся в пресс-релизе слова президента и генерального директора GE Hydro Solutions Паскаля Радю.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Минфин Таджикистана, "Барки Точик" и представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашения о финансировании восстановления и модернизации Кайраккумской ГЭС.

Общая стоимость проекта составляет $126 млн, из которых $38 млн составляет государственный кредит ЕБРР, $27 млн - льготный кредит и $23 млн - грант из средств Фонда зеленого климата, а также 35 млн евро - государственный кредит Европейского инвестиционного банка.

Кроме того, было подписано проектное соглашение между компанией "Барки Точик" и ЕБРР по проекту "Модернизация Кайраккумской гидроэлектростанции с целью повышения устойчивости к изменениям климата".

В рамках проекта предусматривается завершение восстановления Кайраккумской ГЭС с максимальным увеличением текущей установленной мощности до 174 МВт, предотвращением утечки воды через водоспускные сооружения и возможностью генерации большего объема электроэнергии с тем же потоком воды.

Кайраккумская ГЭС общей установленной мощностью в 126 МВт состоит из шести гидроагрегатов мощностью 21 МВт каждый. Первые два агрегата были введены в 1956 году, в 1957 году заработали остальные четыре агрегата.

На долю Кайраккумской ГЭС, расположенной в 20 километрах к востоку от Худжанда - второго по величине города Таджикистана, приходится около 7% вырабатываемой в республике электроэнергии. По данным ЕБРР, электроэнергию от этой ГЭС получают около 1,5 млн жителей республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ГЭС, МОДЕРНИЗАЦИЯ


Похожие новости


Две ГЭС в Таджикистане построят при участии Узбекистана - президент Мирзиеев Иран изучает возможность строительства в Таджикистане ГЭС мощностью 240 МВт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]