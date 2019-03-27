Акции Ismayilli Qusculuq будут выставлены на продажу на БФБ

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 29 апреля состоится продажа акций ОАО "Ismayilli Qusculuq", говорится в сообщении компании.

"БФБ проведет 29 апреля продажу 175,509 тыс. простых, бездокументарных, именных акций ОАО "Ismayilli Qusculuq". Желающие принять участие в открытом аукционе должны до 24 апреля обратиться к организатору аукциона – инвестиционной компании InvestAZ или же к другим инвесткомпаниям, являющимся членами БФБ", - говорится в сообщении.

Птицефабрика ОАО "Ismayilli Qusculuq", расположенная в Исмаиллинском районе страны, годовая производственная мощность - 750 тонн курятины.

А.Мамедов