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Финансы 27.03.2019 12:31

Акции Ismayilli Qusculuq будут выставлены на продажу на БФБ

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 29 апреля состоится продажа акций ОАО "Ismayilli Qusculuq", говорится в сообщении компании.

"БФБ проведет 29 апреля продажу 175,509 тыс. простых, бездокументарных, именных акций ОАО "Ismayilli Qusculuq". Желающие принять участие в открытом аукционе должны до 24 апреля обратиться к организатору аукциона – инвестиционной компании InvestAZ или же к другим инвесткомпаниям, являющимся членами БФБ", - говорится в сообщении.

Птицефабрика ОАО "Ismayilli Qusculuq", расположенная в Исмаиллинском районе страны, годовая производственная мощность - 750 тонн курятины.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОМПАНИЯ, АКЦИИ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]