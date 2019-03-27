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СНГ 27.03.2019 14:33

На юге Узбекистана началась комплексная проверка боеготовности войск

Генеральный штаб Вооруженных Сил Узбекистана начал комплексную проверку боевой готовности войск Юго-западного особого военного округа, которая продлится до 29 марта, сообщила в среду пресс-службы министерства обороны республики.

"Распоряжением первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Узбекистана Павла Эргашева войска Юго-западного особого военного округа приведены в высшую степень боевой готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения продолжатся до 29 марта на полигонах "Муборак" и "Нуристан", расположенных в Кашкадарьинской области, а также в другой местности на территории военного округа.

Главной целью учений являются анализ и оценка боеготовности и слаженности подразделений, проверка подготовки воинских частей, техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач.

В первый день внезапной проверки отработаны вопросы выдвижения и переброски войск, в том числе в незнакомые районы. Авиация войск ПВО и ВВС Узбекистана перебросила подразделения по воздуху. Некоторые подразделения совершили марши на штатной военной технике на дальние дистанции, сообщили в пресс-службе.

В ходе комплексной проверки налажено взаимодействие с региональными подразделениями МВД и МСЧ, Национальной гвардии, командованиями Пограничных войск Службы государственной безопасности и войск охраны объектов Минобороны, отметили в пресс-службе.

Впервые масштабная внезапная проверка боеготовности войск в Узбекистане прошла в ноябре 2018 года по приказу президента страны, верховного главнокомандующего Шавката Мирзиеева.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]