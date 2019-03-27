Генсек ОБСЕ в апреле встретится в Москве с и.о.генсека ОДКБ

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер 25 апреля посетит Москву и встретится с и.о. генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Валерием Семериковым, сообщил начальник управления политического сотрудничества секретариата ОБСЕ Ара Бадалян.

"25 числа в рамках визита генерального секретаря ОБСЕ господина Гремингера в Москву у нас предполагается встреча с исполняющим обязанности генерального секретаря ОДКБ, а также его участие в заседании постоянного совета ОДКБ", - сказал А.Бадалян на конференции "ОБСЕ: перспективы общеевропейской и евразийской безопасности и сотрудничества".

По его словам, представители ОДКБ также планируют в будущем принимать участие в мероприятиях, организованных ОБСЕ.