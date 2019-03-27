Генсек ОБСЕ в апреле встретится в Москве с и.о.генсека ОДКБ

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер 25 апреля посетит Москву и встретится с и.о. генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Валерием Семериковым, сообщил начальник управления политического сотрудничества секретариата ОБСЕ Ара Бадалян.
"25 числа в рамках визита генерального секретаря ОБСЕ господина Гремингера в Москву у нас предполагается встреча с исполняющим обязанности генерального секретаря ОДКБ, а также его участие в заседании постоянного совета ОДКБ", - сказал А.Бадалян на конференции "ОБСЕ: перспективы общеевропейской и евразийской безопасности и сотрудничества".
По его словам, представители ОДКБ также планируют в будущем принимать участие в мероприятиях, организованных ОБСЕ.
Глава ГПС Азербайджана поручил укрепить оборонительные позиции на границе с Арменией
Президент Алиев присвоил начальнику внешней разведки Азербайджана звание генерал-лейтенант
ОБСЕ проведет в четверг мониторинг в зоне карабахского конфликта
Чистая прибыль Azercell по итогам 2018г превысила 100 млн манатов
Нефть Brent держится у $68 за баррель, WTI усилила снижение
Газпром намерен в 2020г ввести третью ДКС на Заполярном месторождении
Президент Алиев соболезнует Рухани в связи с многочисленными жертвами наводнения в Иране
Граждане Азербайджана могут посещать без виз 67 стран - Henley & Partners
Число турпоездок из России в Азербайджан в 2018 году выросло на 2%
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»