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СНГ 27.03.2019 14:48

Генсек ОБСЕ в апреле встретится в Москве с и.о.генсека ОДКБ

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер 25 апреля посетит Москву и встретится с и.о. генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Валерием Семериковым, сообщил начальник управления политического сотрудничества секретариата ОБСЕ Ара Бадалян.

"25 числа в рамках визита генерального секретаря ОБСЕ господина Гремингера в Москву у нас предполагается встреча с исполняющим обязанности генерального секретаря ОДКБ, а также его участие в заседании постоянного совета ОДКБ", - сказал А.Бадалян на конференции "ОБСЕ: перспективы общеевропейской и евразийской безопасности и сотрудничества".

По его словам, представители ОДКБ также планируют в будущем принимать участие в мероприятиях, организованных ОБСЕ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОБСЕ, ОДКБ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]