Суд в Вильнюсе заочно осудил экс-министра обороны СССР Язова на 10 лет по делу о событиях 13 января 1991 года

Вильнюсский окружной суд признал в среду виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова.

М.Головатова суд заочно осудил на 12 лет лишения свободы, а Д.Язова - на 10 лет.

Наказания лишением свободы оглашаются и другим обвиняемым. Обвинения в "осуществленной советской агрессии" предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Большинство из них привлечено к суду заочно, перед судом предстали лишь два гражданина Российской Федерации, сообщает агентство BNS .

94-летний Д.Язов обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР, говорилось ранее в обвинительном акте Генпрокуратуры.

Согласно обвинительному акту, Д.Язов создал организованную группу вместе с ныне покойными советскими деятелями - бывшим главой МВД СССР Борисом Пуго, председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым, секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро КПСС Олегом Шениным.

Прокуроры утверждали, что Д.Язов действовал, зная, что в период времени между двумя мировыми войнами Литва была независимой, а 11 марта 1990 года объявила о восстановлении независимого государства. В обвинительном акте говорится, что, привлекая Компартию и создавая различные организации, Д.Язов со своими соратниками поручил другим должностным лицам "подготовить план захвата власти в Литве, составить список стратегически важных объектов, подлежащих захвату, включив в него государственные органы власти и управления, объекты массовой информации, коммуникации, путей сообщения".

Согласно документу, "11 января 1991 года при реализации плана преступных деяний при помощи военных действий были начаты агрессия со стороны Советского Союза и вооруженный конфликт в Литве". В документе описываются нападения в Вильнюсе, Алитусе, много внимания уделено захвату вильнюсского Дома печати.

Согласно официальной версии Вильнюса, 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи пострадали.

По делу 13 января в 1999 году по обвинениям в создании антигосударственных организаций и совершении прочих преступлений уже были осуждены шесть человек.

Пострадавшими в деле признаны почти 700 человек, в качестве свидетелей была опрошена почти тысяча человек.

Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.