НПЗ STAR планирует ежегодно экспортировать 700 тыс. тонн готовой продукции

Турецкий НПЗ «STAR», контролируемый компанией SOCAR Turkey Enerji (турецкая «дочка» компании SOCAR/ГНКАР) планирует ежегодно экспортировать 700 тыс. тонн готовой продукции, сообщил генеральный директор завода Месут Ильтер.

«В самые короткие сроки завод выйдет на полную мощность и сможет удовлетворять все потребности нефтехимического комплекса Petkim в сырье. До запуска второго нефтехимического завода, запланированного SOCAR Turkiye Enerji, мы ежегодно будем экспортировать нефтехимического сырья на сумму около $500 млн, что соответствует примерно 700 тыс. тонн», - сообщил М.Ильтер турецкому агентству «Anadolu».

Он добавил, что в случае ввода в строй второго нефтехимического комплекса, его потребности в сырье также обеспечит НПЗ «STAR».

По словам М.Ильтера, до конца 2019 года НПЗ планирует переработать 7,5-8 млн тонн нефти, в 2020 году - 10 млн тонн.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Завод рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

Деятельность НПЗ обеспечит сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создаст условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

Суммарные инвестиции в проект строительства НПЗ STAR составили $6,3 млрд, из которых $3,3 млрд пришлось на кредиты. В среднесрочной перспективы дополнительные инвестиции в НПЗ составят $700 млн.

Н.Аббасова