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Дальнее зарубежье 27.03.2019 15:43

Помпео ничего не предложил Ливану, это был визит из прошлого - спикер парламента

Визит госсекретаря США Майка Помпео не был продуктивным для Ливана, заявил спикер ливанского парламента Набих Берри.

"Ничего не изменилось, и ничего не изменится. М.Помпео ничего не предложил Ливану. И единственное, что он забрал с собой, - это те заявления, которые он привез", - цитирует Н.Берри ливанское интернет-издание "Нахарнет".

Спикер также охарактеризовал это визит как "нечто из прошлого, что вскоре будет забыто".

"Позиции Вашингтона скоординированы с позициями Израиля по вопросам морской границы, а также агрессивной политики в отношении движения "Хезболла", - добавил он.

М.Помпео на встрече со спикером парламента Ливана Набихом Берри в частности подверг критике деятельность движения "Хезболла".

Помимо этого, М.Помпео подчеркнул необходимость сохранения давления на Иран.

Также М.Помпео на встрече с Н.Берри затронул тему ливано-израильской границы. Кроме того, он встретился с премьер-министром страны Саадом Харири и с главой МВД Раей Хаффар эль-Хасан. Стороны обсуждали вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также вызовы в области безопасности, с которыми сталкивается Ливан.

Соединенные Штаты считают "Хезболлу" террористической организацией. Н.Берри считается близким к этой группировке политиком.

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Тэги: ЛИВАН, США, ВИЗИТ, ОЦЕНКА


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