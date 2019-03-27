За обстрелами из Газы стоит Иран - израильские СМИ

Ракетные обстрелы из сектора Газа территории Израиля, включая Тель-Авив, осуществлялись по заданию Ирана, сообщила в среду газета "Исраэль Хайом" со ссылкой на источники в египетской разведке.

Издание отмечает, что за обстрелами стояло боевое крыло проиранской радикальной группировки ХАМАС, которое действовало за спиной политического руководства этой организации и координировало свои действия с "Исламским джихадом" (организация запрещена в РФ - ИФ).

Источник в египетской разведке утверждал, что целью обстрелов были срыв посреднических усилий Египта и вмешательство в предвыборную ситуацию в Израиле.

В свою очередь источник в движении ХАМАС, которое правит в секторе Газа, утверждает, что одной из целей запуска ракет было поражение на предстоящих 9 апреля внеочередных парламентских выборах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет издание NEWSru Israel.

Оно также утверждает со ссылкой на информированные источники, что 14-15 марта в сторону Тель-Авива из сектора Газа были выпущены ракеты "Фаджар" иранского производства.

Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился после ракетных обстрелов из Газы израильской территории и ответных ударов ВВС Израиля по сектору Газа. В минувший понедельник в палестинском движении ХАМАС объявили о достижении соглашения о перемирии с Израилем, однако ракетные обстрелы с двух сторон продолжаются.

Израильские СМИ отмечают, что объявление ХАМАС и "Исламским джихадом" об одностороннем прекращении огня стало следствием ультиматума со стороны Египта, а не договоренностей с Израилем. Египет, который выполняет в конфликте посреднические функции, также требует от ХАМАС отменить назначенный на пятницу, 29 марта, "марш миллионов" и прекратить запуск огненных шаров и провокации на границе с Израилем.

Между тем, по данным арабских СМИ, ХАМАС отверг требование включить в соглашение о прекращении огня обязательство отказаться от манифестаций рядом с электронным заграждением на границе сектора Газа. Вопрос демонстраций, по мнению палестинцев, должен быть увязан со снятием израильской и египетской блокады сектора.

Советник лидера Палестинской национальной автономии по религиозным вопросам Махмуд аль-Хабаш заявил, что конфронтация выгодна и Израилю, и ХАМАС. Советник назвал эту конфронтацию грязной игрой, в которой проигрывают палестинцы, пишет NEWSru Israel.

Накануне Россия призвала израильтян и палестинцев проявить сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня.

В комментарии МИД РФ говорилось, что в Москве "с глубокой озабоченностью воспринимают очередной виток опасной эскалации, чреватой возобновлением масштабного военного противостояния, гибелью гражданского населения с обеих сторон, дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в секторе Газа, находящемся в многолетней блокаде".