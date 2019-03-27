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Дальнее зарубежье 27.03.2019 16:14

Гражданин Эстонии получил в Британии 30 лет тюрьмы за контрабанду полутора тонн кокаина

Суд Бристоля признал эстонца - капитана яхты Ричарда Муста и еще четырех человек виновными в контрабанде 1,4 тонны кокаина из Суринама в Британию.

49-летнего Р.Муста суд приговорил к 30 годам тюрьмы, граждан Великобритании 64-летнего Найджела Кларка и 59-летнего Дина Уотерса к 28 годам, 27-летнего гражданина Нидерландов Раймонда Дейкстра к 18 годам и 21-летнего гражданина Латвии Волдемарса Гайлиса к 16 годам заключения, сообщила в среду эстонская газета Postimees.

Пограничники и полиция Великобритании задержали яхту-катамаран Nomad близ британских берегов 29 августа 2018 года. В ходе обыска на борту яхты было обнаружено более 1,4 тонны кокаина, стоимость которого оценивается в 49,9 млн фунтов стерлингов или 51,9 млн евро. На черном рынке стоимость может составить 112 млн фунтов стерлингов или более 130 млн евро. Полиция считает, что наркотик был предназначен для сбыта в Соединенном королевстве.

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Тэги: БРИТАНИЯ, НАРКОТИКИ, КОНТРАБАНДА, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]