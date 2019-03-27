Гражданин Эстонии получил в Британии 30 лет тюрьмы за контрабанду полутора тонн кокаина

Суд Бристоля признал эстонца - капитана яхты Ричарда Муста и еще четырех человек виновными в контрабанде 1,4 тонны кокаина из Суринама в Британию.

49-летнего Р.Муста суд приговорил к 30 годам тюрьмы, граждан Великобритании 64-летнего Найджела Кларка и 59-летнего Дина Уотерса к 28 годам, 27-летнего гражданина Нидерландов Раймонда Дейкстра к 18 годам и 21-летнего гражданина Латвии Волдемарса Гайлиса к 16 годам заключения, сообщила в среду эстонская газета Postimees.

Пограничники и полиция Великобритании задержали яхту-катамаран Nomad близ британских берегов 29 августа 2018 года. В ходе обыска на борту яхты было обнаружено более 1,4 тонны кокаина, стоимость которого оценивается в 49,9 млн фунтов стерлингов или 51,9 млн евро. На черном рынке стоимость может составить 112 млн фунтов стерлингов или более 130 млн евро. Полиция считает, что наркотик был предназначен для сбыта в Соединенном королевстве.