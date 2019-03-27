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Дальнее зарубежье 27.03.2019 16:27

Связанный с ИГ мужчина задержан в Австрии - СМИ

Полиция Австрии задержала в Вене подозреваемого в организации двух попыток террористических атак, который, вероятно, связан с террористической группировкой "Исламское государство" , пишет в среду немецкая газета "Бильд".

По имеющимся данным, речь идет о 50-летнем мужчине, который прибыл в Европу 20 лет назад как беженец. Он женат и имеет двух детей.

Кроме того, известно, что он - бывший военный из Ирака. Прибыв в Австрию, он получил образование в Венском техническом университете, после чего устроился работать в охранной компании.

Полиция характеризует мужчину как ярого сторонника ИГ: в соцсети Facebook он публиковал записи радикального характера. В частности, он призывал мусульман взяться за оружие после недавнего нападения на две мечети в Новой Зеландии.

В свою очередь, австрийская газета "Кронен цайтунг" сообщает, что сотрудники правоохранительных органов провели штурм квартиры подозреваемого в минувший понедельник.

В октябре 2018 года неизвестные натянули стальной трос на железнодорожной трассе между Нюрнбергом и Мюнхеном, однако тогда никто не пострадал.

В феврале этого года злоумышленники положили на рельсы бетонные плиты на железнодорожном маршруте между Дортмундом и Мюнстером, никто также не пострадал.

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Тэги: АВСТРИЯ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, НАПАДЕНИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]