Связанный с ИГ мужчина задержан в Австрии - СМИ

Полиция Австрии задержала в Вене подозреваемого в организации двух попыток террористических атак, который, вероятно, связан с террористической группировкой "Исламское государство" , пишет в среду немецкая газета "Бильд".
По имеющимся данным, речь идет о 50-летнем мужчине, который прибыл в Европу 20 лет назад как беженец. Он женат и имеет двух детей.
Кроме того, известно, что он - бывший военный из Ирака. Прибыв в Австрию, он получил образование в Венском техническом университете, после чего устроился работать в охранной компании.
Полиция характеризует мужчину как ярого сторонника ИГ: в соцсети Facebook он публиковал записи радикального характера. В частности, он призывал мусульман взяться за оружие после недавнего нападения на две мечети в Новой Зеландии.
В свою очередь, австрийская газета "Кронен цайтунг" сообщает, что сотрудники правоохранительных органов провели штурм квартиры подозреваемого в минувший понедельник.
В октябре 2018 года неизвестные натянули стальной трос на железнодорожной трассе между Нюрнбергом и Мюнхеном, однако тогда никто не пострадал.
В феврале этого года злоумышленники положили на рельсы бетонные плиты на железнодорожном маршруте между Дортмундом и Мюнстером, никто также не пострадал.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»