Новый посол США убежден, что при Токаеве сотрудничество с Казахстаном достигнет новых высот

Новый посол Соединенных Штатов в Казахстане Уильям Мозер уверен в укреплении сотрудничества между двумя странами при новом казахстанском президенте Касым-Жомарте Токаеве.

"Позвольте мне выразить уважение и признательность бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за десятилетия его мудрого руководства. Он проложил путь Казахстана к независимости, суверенитету и процветанию (...). Я надеюсь на нашу совместную и плодотворную работу с уважаемым президентом Токаевым и уверен в том, что взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами достигнет новых высот", - сказал У.Мозер на брифинге после церемонии вручения верительных грамот президенту Казахстана в среду.

"Казахстан играет все более важную и широкую роль во многих сферах, в международных процессах, в Совете безопасности ООН, в качестве принимающей стороны Всемирной торговой организации и конечно, Казахстан всегда был и остаётся постоянным сторонником мирного разрешения всех конфликтов", - сказал американский дипломат, отметив ведущую роль Казахстана в Центральной Азии.

Он добавил, что в США высоко оценили стратегию первого президента Казахстана - лидера нации Нурсултана Назарбаева в стремлении сделать страну глобальным лидером в области ядерного нераспространения.

"Данные обязательства остаются основой партнёрства двух стран", - заявил У.Мозер.