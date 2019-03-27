Новый посол США убежден, что при Токаеве сотрудничество с Казахстаном достигнет новых высот

Новый посол Соединенных Штатов в Казахстане Уильям Мозер уверен в укреплении сотрудничества между двумя странами при новом казахстанском президенте Касым-Жомарте Токаеве.
"Позвольте мне выразить уважение и признательность бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за десятилетия его мудрого руководства. Он проложил путь Казахстана к независимости, суверенитету и процветанию (...). Я надеюсь на нашу совместную и плодотворную работу с уважаемым президентом Токаевым и уверен в том, что взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами достигнет новых высот", - сказал У.Мозер на брифинге после церемонии вручения верительных грамот президенту Казахстана в среду.
"Казахстан играет все более важную и широкую роль во многих сферах, в международных процессах, в Совете безопасности ООН, в качестве принимающей стороны Всемирной торговой организации и конечно, Казахстан всегда был и остаётся постоянным сторонником мирного разрешения всех конфликтов", - сказал американский дипломат, отметив ведущую роль Казахстана в Центральной Азии.
Он добавил, что в США высоко оценили стратегию первого президента Казахстана - лидера нации Нурсултана Назарбаева в стремлении сделать страну глобальным лидером в области ядерного нераспространения.
"Данные обязательства остаются основой партнёрства двух стран", - заявил У.Мозер.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»