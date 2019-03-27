Петицию об отмене Brexit рассмотрят в британском парламенте на следующей неделе

Парламент Великобритании намерен в понедельник 1 апреля рассмотреть петицию об отмене Brexit, сообщает в среду газета The Independent.
В комитете по петициям Палаты общин отмечают, что петиция, призывающая правительство отказаться от реализации "Статьи 50" для выхода Великобритании из состава Евросоюза, стала рекордной по числу собранных подписей среди всех петиций, опубликованных на сайте Палаты общин британского парламента и правительства.
Петиция об отмене Brexit по состоянию на вечер вторника собрала 5,75 млн подписей.
Также парламент в понедельник рассмотрит еще две петиции - о проведении нового референдума по Brexit (120 тыс. подписей) и об обязательном выходе Великобритании из ЕС вне зависимости от заключения сделки с Брюсселем (140 тыс. подписей).
Как отметили в комитете, решение рассмотреть все петиции в один день связано с желанием "убедиться, что дебаты по ним пройдут в кратчайшие сроки".
Британский парламент 27 марта попытается выявить вариант Brexit, который поддержит большинство, и для этого депутаты проведут серию "показательных голосований".
Депутаты смогут проголосовать за любое число вариантов. Даже если один из них получит большинство, британское правительство не обязано следовать воле парламента.
Ожидается, что результаты голосования станут известны к полуночи по московскому времени.
В среду парламент проголосует не только по вариантам развития событий с Brexit , но и по изменению даты Brexit в британском законодательстве. Так, лидер палаты общин Андреа Лидсом сообщила, что в среду пройдет голосование по соответствующему нормативному акту. Она пояснила, что в документе будут содержаться сразу две даты: 12 апреля и 22 мая. Дата выхода будет зависеть от того, будет ли в британском парламенте к 29 марта принято соглашение по Brexit.
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