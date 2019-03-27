Переименование столицы Казахстана не должно причинить неудобств населению - президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от местных органов власти решить все вопросы, связанные с переименованием столицы республики из Астаны в Нур-Султан, без ущерба населению.

"Важно разъяснить населению, что все связанные с переименованием вопросы будут осуществляться естественным образом, не причиняя неудобств населению", - сказал К.Токаев на совещании с главами областей и мэрами городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент в среду.

Выступление президента размещено на его официальном сайте.

К.Токаев еще раз подчеркнул, что переименование столицы и улиц городов "является историческим событием, подчеркивающим особые заслуги нашего елбасы (лидера нации Нурсултана Назарбаева), как основателя независимого Казахстана, это - проявление исторической справедливости в отношении заслуг первого президента".

"В связи с этим, я поручаю акиму столицы отрегулировать работу всех заинтересованных служб и ведомств в части переименования главного города страны. Поручаю министру информации продолжать разъяснения данного решения", - сказал К.Токаев.

Вместе с тем он поручил МВД, Пограничной службе КНБ "не создавать никаких препятствий и бюрократических проволочек по ранее выданным визам и разрешительным документам до завершения срока их действия в связи с переименованием столицы".

"Особое внимание следует обратить на основные пограничные пункты перехода, в том числе аэропорты, вокзалы, железнодорожные станции", - сказал президент.

Контроль над исполнением данной работы президент возложил на свою администрацию.

23 марта новый президент Казахстана К.Токаев подписал закон и указ о переименовании Астаны в Нур-Султан - в честь первого главы республики Н.Назарбаева.

Нурсултан - сложносоставное имя. С арабского оно переводится как "нур" - "сияние, свет" и "султан" - "правитель, властный".

После принесения президентской присяги 20 марта К.Токаев выступил с инициативой переименовать столицу Астану в Нур-Султан, а также увековечить первого президента страны Н.Назарбаева в названии центральных улиц городов. В тот же день парламент на совместном заседании палат, рассмотрев в двух чтениях, принял закон о внесении поправки в Конституцию о переименовании Астаны.

Вместе с тем в четверг и пятницу на минувшей неделе в Астане и Алматы прошли стихийные митинги несогласных с переименованием столицы. По данным очевидцев, в Астане были задержаны порядка 60 человек, в Алматы - около 20. В департаментах полиции этих городов информацию о задержаниях не комментировали.

Изначально город Нур-Султан, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 годы город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была по инициативе Н.Назарбаева перенесена из Алматы в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка - "столица").

Переименовать столицу в честь Н.Назарбаева политики и общественники предлагали неоднократно. В последний раз, в ноябре 2016 года, казахстанские депутаты предложили переименовать столицу в Нурсултан или Назарбаев, однако глава государства выступил против этого.