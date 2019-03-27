Туск: прочная экономическая основа ЕС - ключ к процветанию Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск в своем докладе в Европейском парламенте об итогах саммита ЕС 21-22 марта главный акцент сделал на экономической проблематике и отношениях с Китаем.

"Лидеры ЕС согласились с тем, что прочная экономическая база является ключом к процветанию Европы, и она важна для нашей роли на мировой арене", - заявил Д.Туск на пленарной сессии Европарламента в среду в Страсбурге.

Он сообщил о четырех инициативах, которые одобрил Евросовет.

"Во-первых, Европейский совет согласился с тем, что единый рынок следует и дальше углублять и укреплять, уделяя особое внимание цифровой экономике и сектору услуг. Неоправданные барьеры должны быть удалены, и новые барьеры не должны создаваться. (Евро)комиссии было предложено разработать к марту 2020 года долгосрочный план действий для более эффективного осуществления и обеспечения соблюдения правил единого рынка", - сообщил глава Евросовета.

"Во-вторых, мы обсудили, как решать проблемы, с которыми сталкивается европейская промышленность. Учитывая ее важность для миллионов рабочих мест в Европе, комиссии было поручено представить концепцию будущего промышленности ЕС, включая конкретные меры", - продолжил Д.Туск.

Третьей инициативой, отметил председатель Евросовета, является решение о необходимости и дальше развивать цифровую экономику, уделяя особое внимание данным и искусственному интеллекту.

"В этом контексте мы поддержали согласованный подход к безопасности сетей поколения 5G. Вчера комиссия выдвинула рекомендацию в этой области", - сообщил Д.Туск.

К важнейшим инициативам он также отнес планы ЕС в сфере торговли. "Европейский совет будет продолжать продвигать амбициозную и сбалансированную программу свободной торговли, которая обеспечивает равные условия игры. Лидеры призвали возобновить обсуждение инструмента государственных закупок, а также добиться скорейшего выполнения всех элементов Совместного заявления США-ЕС от 25 июля 2018 года", - сказал глава Евросовета.

Говоря об отношениях с Китаем, которые в последние дни находятся в центре особого внимания в Евросоюзе ввиду предстоящего 9 апреля саммита ЕС-КНР, Д.Туск заявил, что руководители стран ЕС выработали "позитивную позицию, которая предполагает амбициозное сотрудничество по двусторонним и глобальным вопросам, включая торговлю".

"У нас обоих есть ключевой экономический интерес в поддержании значительных торговых потоков, что возможно благодаря системе торговли, основанной на правилах. Однако для продолжения работы этой системы ее необходимо быстро обновить. Для ЕС это означает серьезную реформу ВТО, которая будет охватывать субсидии для промышленности в качестве приоритета. Мы хотим убедить Китай заняться этим, и я уверен, что мы не должны сдаваться", - подчеркнул председатель Евросовета.

Участвовавший в этих дебатах председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер добавил, что лидеры ЕС на саммите 21-22 марта много времени обсуждали Китай. Он напомнил, что комиссия представила 12 марта стратегию политики ЕС в отношении Китая. "Этот документ, - отметил глава ЕК, - был воспринят (Евросоветом - ИФ) благоприятно".

"Вчера у меня была возможность по приглашению президента (Франции Эмманюэля) Макрона вместе с госпожой (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель встретиться с президентом Китая (председателем КНР Си Цзиньпином - ИФ). Мы ясно заявили о нашей позиции: мы хотим в отношении Китая поступить так, чтобы все хорошо поняли как в Европе, так и в Китае, что мы стратегические партнеры, но и конкуренты, и соперники", - подчеркнул глава Еврокомиссии.

Ж.-К.Юнкер объяснил, что это означает, что Европа "открыта, но не предложена на блюде", и ЕС требует для европейских предприятий равных условий конкуренции с Китаем.