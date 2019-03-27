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Бизнес и законодательство 27.03.2019 15:10

Fitch обновило оценку стоимости металлов на ближайшие годы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило оценки стоимости ряда основных металлов, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

Перебои с поставками железной руды и более низкий прогноз дефицита меди и алюминия в мире в 2019-2021 гг. являются основными причинами пересмотра, отмечается в сообщении агентства.

Аналитики теперь исходят из того, что спотовая цена меди на LME в текущем году в среднем будет составлять $6400, а не $6500 за тонну, как предполагалось в октябре прошлого года. Прогноз на следующий год был ухудшен до $6500 с $6800 за тонну, на 2021 год - до $6700 с $7000 за тонну. При этом оценка на долгосрочную перспективу была оставлена без изменения - $7000 за тонну.

Прогноз для спотовых контрактов на алюминий в 2019 году был ухудшен до $2000 с $2150 за тонну, на 2020 год - сохранен на отметке $2250 за тонну, на 2021 год и долгосрочную перспективу - снижен до $2100 с $2250 за тонну.

Оценка для никеля на текущий год была ухудшена до $12,5 тыс. с $13,5 тыс. за тонну. При этом на остальные сроки она была оставлена без изменения - $14 тыс.

Прогнозы для цинка были сохранены: на этот год - $2400 за тонну, на 2020 и 2021 годы - $2300 за тонну, в долгосрочной перспективе - $2000 за тонну.

Как ожидается, золота в среднем будет стоить $1200 за унцию во все рассматриваемые периоды.

Для железной руды прогнозы были повышены на текущий год до $75 с $60 за тонну, на 2020 год - до $70 с $55 за тонну, на 2021 год - до $60 с $55 за тонну. Пересмотр был обусловлен перебоями с поставками железной руды после прорыва дамбы на одном из рудников бразильской компании Vale.

На долгосрочный период оценка осталась на отметке $55 за тонну.

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Тэги: МИР, МЕТАЛЛЫ, FITCH, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]