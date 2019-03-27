США готовятся к биохимической войне против КНДР, опасаются в Пхеньяне

Власти КНДР осуждают США за "упорную подготовку к биохимической войне против Пхеньяна", говорится в сообщении, распространенном по каналам северокорейского Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Так, согласно ЦТАК, Пентагон в этом году увеличил бюджет на Объединенную американо-корейскую программу по распознаванию военных угроз JUPITR (Joint United States Forces Korea Portal and Integrated Threat Recognition).
Американская сторона утверждает, что эта программа предназначена для проведения учений по биозащите американским военным контингентом в Южной Корее. Однако в Пхеньяне считают, что программа "нацелена" на Северную Корею, и называют ее "планом для биохимической войны".
В свою очередь северокорейская газета "Минчжу чосон" написала, что этот шаг направлен на то, чтобы сделать Южную Корею "большим испытательным полигоном" для биохимической войны и принести бедствия корейскому народу.
"Еще более тревожным является тот факт, что США настаивают на разработке плана биохимической войны - наряду с различными военными учениями против Севера, несмотря на примирительные настроения на Корейском полуострове", - пишет издание.
В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
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