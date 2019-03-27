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Дальнее зарубежье 27.03.2019 18:46

Ливийский фельдмаршал Хафтар и саудовский король обсудили ситуацию в Ливии

Ситуация в регионе и в Ливии стала в среду основным предметом обсуждения на встрече короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдул-Азиза Аль Сауда с ливийским фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Саудовский король на встрече с Х.Хафтаром, командующим ливийской национальной армией, которая контролируют существенную часть Ливии, выразил военачальнику заинтересованность Эр-Рияда в достижении безопасности и стабильности в Ливии.

Во встрече, которая состоялась в королевском дворце в Эр-Рияде, присутствовали также глава МВД Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз бен Сауд Аль Сауд, член совета министров королевства Масед бен Мухаммед Аль Айбан, глава саудовского МИД Ибрагим Аль Асаф и государственный министр по делам Африки Ахмед бен Абдул-Азиз аль-Каттан.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЛИВИЯ, ГЕНЕРАЛ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]