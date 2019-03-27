ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 2,9 млн манатов на строительство автодороги в Лянкяранском районе.
Автомобильная дорога Гиркан-Мамуста-Сиявар соединит пять населенных пунктов с населением 11 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»