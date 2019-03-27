ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 2,9 млн манатов на строительство автодороги в Лянкяранском районе.

Автомобильная дорога Гиркан-Мамуста-Сиявар соединит пять населенных пунктов с населением 11 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Р.Бабаев