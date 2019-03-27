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27.03.2019 15:48

ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 2,9 млн манатов на строительство автодороги в Лянкяранском районе.

Автомобильная дорога Гиркан-Мамуста-Сиявар соединит пять населенных пунктов с населением 11 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГА, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]