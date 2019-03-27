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Дальнее зарубежье 27.03.2019 16:04

Лидер "Хезболлы" опасается признания Трампом суверенитета Израиля над Западным берегом реки Иордан

США вслед за Голанами могут признать израильский суверенитет над Западным берегом реки Иордан, если арабский мир будет бездействовать, предостерег лидер ливанской радикальной организации "Хезболла" Хасан Насралла.

"Когда весь мир позволяет Трампу объявлять Иерусалим вечной столицей Израиля, и особенно когда арабский мир отмалчивается, это открывает путь для всех нарушений со стороны США", - заявил лидер шиитской организации.

"Когда институты и международные законы не служат повестке дня и интересам американцев, они попросту их игнорируют, отбирая земли, как в случае с Голанскими высотами и Иерусалимом, а то, что именуется "международным сообществом", оказывается неспособным защитить права людей, включая право на владение землями и суверенитет", - подчеркнул Х.Насралла, которого цитирует в среду иранский телеканал "Пресс ТВ".

"Теперь нам следует ждать от Трампа признания израильского суверенитета над Западным берегом реки Иордан", - сказал лидер "Хезболлы".

Он отметил, что такой возможный шаг - "часть сделки века" - американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который Вашингтон держит в секрете.

"Они (США - ИФ) могут сказать, что палестинский народ должен жить в секторе Газа", - сказал Х.Насралла, призвав арабский мир "собрать остатки совести и сорвать эти замыслы США".

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Тэги: ЛИВАН, "ХЕЗБОЛЛА", США, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]