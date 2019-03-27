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ТЭК 27.03.2019 16:30

Нефть Brent держится у $68 за баррель, WTI усилила снижение

Цена ближайшего контракта на нефть Brent практически не меняется, тогда как остальные фьючерсы перешли к снижению, а нефть WTI немного усилила отрицательную динамику на фоне смешанных сигналов о товарных запасов в США.

Вместе с тем из-за слабых данных из Китая возобновились опасения, что экономический рост теряет темпы. Поддержку рынку по-прежнему оказывают заявления России о намерении придерживаться договоренностей о сокращении добычи в рамках ОПЕК+.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:21 подорожали на $0,04 (0,06%) - до $68,01 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на $0,3 (0,50%) - до $59,64 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 1,93 млн баррелей.

При этом API сообщил о сокращении резервов бензина на 3,469 млн баррелей, дистиллятов - на 4,278 млн баррелей.

"Данные API не предоставили конкретных сигналов для изменения цен. Нормой для нефтяного рынка стали резкие колебания цен в разные стороны", - отметил аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные о резервах в среду. Опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 2,2 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]