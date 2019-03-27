Нефть Brent держится у $68 за баррель, WTI усилила снижение

Цена ближайшего контракта на нефть Brent практически не меняется, тогда как остальные фьючерсы перешли к снижению, а нефть WTI немного усилила отрицательную динамику на фоне смешанных сигналов о товарных запасов в США.
Вместе с тем из-за слабых данных из Китая возобновились опасения, что экономический рост теряет темпы. Поддержку рынку по-прежнему оказывают заявления России о намерении придерживаться договоренностей о сокращении добычи в рамках ОПЕК+.
Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:21 подорожали на $0,04 (0,06%) - до $68,01 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на $0,3 (0,50%) - до $59,64 за баррель.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 1,93 млн баррелей.
При этом API сообщил о сокращении резервов бензина на 3,469 млн баррелей, дистиллятов - на 4,278 млн баррелей.
"Данные API не предоставили конкретных сигналов для изменения цен. Нормой для нефтяного рынка стали резкие колебания цен в разные стороны", - отметил аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок.
Министерство энергетики США опубликует официальные данные о резервах в среду. Опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 2,2 млн баррелей.
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