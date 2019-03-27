Путин и Лукашенко могут встретиться в КНР в апреле и в Казахстане в мае - помощник президента РФ

Президент РФ Владимир Путин может провести встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Китае в конце апреля и в Казахстане в мае, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Вчера вечером состоялся телефонный разговор о проблемах и вопросах двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте Союзного государства", - сказал Ю.Ушаков журналистам в среду.
По его словам, в ходе разговора лидеры России и Белоруссии условились, что "очень хорошие возможности для встречи" представляет международный форум "Один пояс - один путь" в Пекине 26-27 апреля, который планируют посетить делегации обеих стран.
"Затем в городе Нур-Султан в мае будет юбилейное заседание саммита ЕврАзЭС, в ходе которого планируется отметить, что в режиме союза мы работаем уже пять лет", - добавил помощник президента РФ.
"Лидеры России и Белоруссии тоже это учитывают, они вчера обсудили, что две возможности для проведения двусторонней встречи есть", - сказал Ю.Ушаков.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»