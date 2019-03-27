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СНГ 27.03.2019 17:01

Путин и Лукашенко могут встретиться в КНР в апреле и в Казахстане в мае - помощник президента РФ

Президент РФ Владимир Путин может провести встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Китае в конце апреля и в Казахстане в мае, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Вчера вечером состоялся телефонный разговор о проблемах и вопросах двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте Союзного государства", - сказал Ю.Ушаков журналистам в среду.

По его словам, в ходе разговора лидеры России и Белоруссии условились, что "очень хорошие возможности для встречи" представляет международный форум "Один пояс - один путь" в Пекине 26-27 апреля, который планируют посетить делегации обеих стран.

"Затем в городе Нур-Султан в мае будет юбилейное заседание саммита ЕврАзЭС, в ходе которого планируется отметить, что в режиме союза мы работаем уже пять лет", - добавил помощник президента РФ.

"Лидеры России и Белоруссии тоже это учитывают, они вчера обсудили, что две возможности для проведения двусторонней встречи есть", - сказал Ю.Ушаков.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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