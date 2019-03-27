Токаев 3 апреля нанесет визит в Россию - Ушаков

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля посетит Россию, это будет его первый зарубежный визит в этом статусе, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Мы сразу же пригласили нового президента приехать в Россию, сейчас досогласовывается время визита, но могу сказать, что это будет 3 апреля", - заявил Ю.Ушаков в среду журналистам.

По его словам, поездка в Россию станет первым официальным визитом нового президента Казахстана.

Как сообщалось, 19 марта казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении с себя полномочий президента республики с 20 марта. В соответствии с Конституцией, полномочия президента Казахстана перешли к занимавшему в тот момент пост спикера сената К.Токаеву.