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СНГ 27.03.2019 17:03

Токаев 3 апреля нанесет визит в Россию - Ушаков

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля посетит Россию, это будет его первый зарубежный визит в этом статусе, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Мы сразу же пригласили нового президента приехать в Россию, сейчас досогласовывается время визита, но могу сказать, что это будет 3 апреля", - заявил Ю.Ушаков в среду журналистам.

По его словам, поездка в Россию станет первым официальным визитом нового президента Казахстана.

Как сообщалось, 19 марта казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении с себя полномочий президента республики с 20 марта. В соответствии с Конституцией, полномочия президента Казахстана перешли к занимавшему в тот момент пост спикера сената К.Токаеву.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]