Токаев 3 апреля нанесет визит в Россию - Ушаков

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля посетит Россию, это будет его первый зарубежный визит в этом статусе, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Мы сразу же пригласили нового президента приехать в Россию, сейчас досогласовывается время визита, но могу сказать, что это будет 3 апреля", - заявил Ю.Ушаков в среду журналистам.
По его словам, поездка в Россию станет первым официальным визитом нового президента Казахстана.
Как сообщалось, 19 марта казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении с себя полномочий президента республики с 20 марта. В соответствии с Конституцией, полномочия президента Казахстана перешли к занимавшему в тот момент пост спикера сената К.Токаеву.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»