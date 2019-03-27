В ходе госвизита Путина в Киргизию планируется подписание документа об изменении условий пребывания российской военной базы в этой стране - Ушаков

В ходе государственного визита президента РФ в Киргизию 28 марта планируется подписать документ об изменениях условий нахождения в этой стране российской военной базы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я могу сказать, что имеется в виду подписать документ, который вносит некоторые изменения и дополнения в соглашение между нашими странами об условиях и статусе пребывания объединенной российской военной базы от 12 сентября 2012 года", - сказал он журналистам.

Ю.Ушаков пояснил, что "там будут некоторые уточнения, которые, как мы считаем, пойдут на пользу реальному функционированию этой базы в дальнейшем".

По его словам, с российской стороны документ будет подписан заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым.

Как заявил Ю.Ушаков, "это хороший протокол, который просто нужно было принять, поскольку основополагающее соглашение от 2012 года, и там некоторые уточнения надо было сделать".

Согласно опубликованному на Официальном интернет-портале правовой информации протоколу, изменения среди прочего будут заключаться в увеличении арендной платы за использование Россией земли и акватории для военной базы до 4,79 млн долларов США.