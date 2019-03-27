Пресс-релиз

28 марта в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» в Доме-музее Таира Салахова состоится лекция на тему «Жизнь и творчество русского живописца-мариниста А.П. Боголюбова (к 195-летию со дня рождения художника)».

Начало – в 14:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов