Пресс-релиз

28 марта в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» в Доме-музее Таира Салахова состоится лекция на тему «Жизнь и творчество русского живописца-мариниста А.П. Боголюбова (к 195-летию со дня рождения художника)».
Начало – в 14:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»