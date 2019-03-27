Чистая прибыль Azercell по итогам 2018г превысила 100 млн манатов

Чистая прибыль оператора сотовой связи в Азербайджане ООО «Azercell Telecom» за 2018 год составила 100,235 млн манатов против чистого убытка по итогам 2017 года в размере 19,357 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Согласно финотчетности, опубликованной на сайте Azercell, доходы компании в 2018 году составили 421,193 млн манатов (рост на 2,4%), расходы – 286,206 млн манатов (спад на 27,9%).

Операционная прибыль по итогам 2018 года составила 134,987 млн манатов (рост в 9,4 раза).

Прибыль до налогообложения составила 135,733 млн манатов (рост в 48,4 раза). При этом в 2018 году компания выплатила налога на прибыль на сумму 35,498 млн манатов (рост на 60,2%), в результате чистая прибыль за отчетный год составила 100,235 млн манатов.

Активы Azercell увеличились в 2018 году на 12,6% - до 1 млрд 31,883 млн манатов. При этом долгосрочные активы общества увеличились на 4,7% - до 460,868 млн манатов, краткосрочные - на 19,9%, - до 571,015 млн манатов.

Обязательства компании в 2018 году увеличились на 10,8% - до 97,116 млн манатов.

Капитал Azercell в 2018 году увеличился на 12,8%, до 934,767 млн манатов. При этом суммарная нераспределенная прибыль на начало 2019 года оценивается в 892,676 млн манатов (рост на 13,5%).

Уставный капитал общества в 2018 году не изменился - 42,08 млн манатов.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн.

В настоящее время 100% акционером Azercell является азербайджано-турецкая компания "Azertel Telekomunikasyon ve Yatırım Dıs Ticaret A.S,", в которой 51,3% акций принадлежит азербайджанской госкомпании AzInTelecom.

Н.Аббасова