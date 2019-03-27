Азербайджанская СК Xalq Hayat получила лицензию на деятельность

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) выдала лицензию на страховую деятельность ОАО "Xalq Hayat Sigorta", сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

"Лицензия СК Xalq Hayat на оказание услуг по страхованию жизни была выдана со стороны MBNP 27 марта", - отметил источник.

Таким образом, число компаний по страхованию жизни в Азербайджане достигло четырех. Кроме Xalq Hayat Sigorta, аналогичные услуги оказывают Ateshgah Hаyat Sigorta, Qala Hаyat Sigorta и PASHA Hayat Sigorta.

В целом, лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 22 страховщика.

Как ранее сообщалось, министерство налогов Азербайджана 23 ноября 2018 года зарегистрировало ОАО "Xalq Hayat Sigorta".

Уставный капитал новой страховой компании составляет 15 млн манатов, ее официальным представителем является Роман Велиев.

А. Мамедов