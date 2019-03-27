В Казахстане упал и сгорел вертолет Минобороны

В Кызылординской области (на юге Казахстана) потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий министерству обороны страны, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД.
"27 марта в 17:35 на пульт "112" поступило сообщение о крушении вертолета Ми-8 в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.
Это воздушное судно принадлежит министерству обороны республики, сказали в комитете по ЧС.
"Обстоятельства крушения выясняются", - добавили в ведомстве.
В сообщении не указывается, что случилось с пилотом, и были ли на борту другие люди.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»