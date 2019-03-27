На борту разбившегося вертолета Минобороны Казахстана находились 13 человек

На борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на юге Казахстана, было 13 человек, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"На борту находилось 13 человек, - сообщили в пресс-службе ведомства.
"27 марта потерпел крушение вертолет ВВС (. . .). По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Количество и состояние потерпевших уточняется", - сообщали ранее в оборонном ведомстве.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»