На борту разбившегося вертолета Минобороны Казахстана находились 13 человек

На борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на юге Казахстана, было 13 человек, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"На борту находилось 13 человек, - сообщили в пресс-службе ведомства.

"27 марта потерпел крушение вертолет ВВС (. . .). По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Количество и состояние потерпевших уточняется", - сообщали ранее в оборонном ведомстве.