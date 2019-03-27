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СНГ 27.03.2019 19:14

На борту разбившегося вертолета Минобороны Казахстана находились 13 человек

На борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на юге Казахстана, было 13 человек, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"На борту находилось 13 человек, - сообщили в пресс-службе ведомства.

"27 марта потерпел крушение вертолет ВВС (. . .). По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Количество и состояние потерпевших уточняется", - сообщали ранее в оборонном ведомстве.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЕРТОЛЕТ, АВАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]