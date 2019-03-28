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СНГ 28.03.2019 13:34

"Ингосстрах" намерен расширять присутствие в Узбекистане

Группа "Ингосстрах" будет расширять присутствие в Узбекистане и планирует расширять сферу деятельности дочерней компании "ИНГО-Узбекистан", заявил генеральный директор компании Михаил Волков, выступая на форуме "Финансовые рынки СНГ: новые возможности".

По его словам, "Ингосстрах" обеспечивает большую перестраховочную защиту Узбекистану, развивает услуги андеррайтинга и страховой экспертизы при урегулировании убытков.

"В России "Ингосстрах" - один из лидеров в сегменте ОСАГО, ведет разработки в области цифровых технологий, применяемых не только к страховому рынку. Мы ежегодно инвестируем на эти цели миллиарды рублей, ставится задача перевести в онлайн большую часть услуг компании. "Ингосстрах" готов делиться опытом с коллегами из Узбекистана. В частности, в стране только обсуждаются перспективы введения европротокола в ОСАГО, в России мы накопили значительный опыт в этой сфере, готовы им делиться", - сказал он.

По словам М.Волкова, стратегический партнер российского страховщика Generali Group также и имеет желание укрепить свои позиции не только в России, но и в Узбекистане.

"В стране создан благоприятный климат для международных инвесторов, есть широкая система правовых гарантий для инвесторов", - отметил М.Волков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ИНГОССТРАХ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]