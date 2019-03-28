Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9133 RUR   0.0263 GBR   2.243 TRY   0.3144

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.94 1.12 Brent 67.97 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.03.2019 13:45

Председатель совета директоров Sony Кадзуо Хираи уходит в отставку в июне

Председатель совета директоров Sony Corp. Кадзуо Хираи покинет свой пост в июне 2019 года, говорится в пресс-релизе компании.

В апреле прошлого года он уступил должность главного исполнительного директора Sony финдиректору компании Кэнъитиро Ёсиде.

К.Хираи возглавлял Sony с 2012 года, и за это время компания существенно укрепила финансовые показатели и позиции на многих рынках. Его карьера в японской компании началась в 1984 году; до того как стать CEO, он занимался преимущественно развитием игровых консолей PlayStation.

Sony планирует назначить новым председателем совета директоров Сузо Суми, который занимает аналогичную должность в Tokyo Marine Holdings.

Бумаги Sony Corp. подешевели в четверг на 1,9%. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 8,5%, до 6,06 трлн иен ($55 млрд).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, SONY, ГЛАВА, ОТСТАВКА


Похожие новости


Sony планирует предоставлять услуги дронов в первой половине 2016 года Sony увеличила прибыль в I квартале более чем втрое, показатель превзошел ожидания Sony представила часы на основе электронной бумаги с изменяемым дизайном Sony попросила владельцев лэптопов Vaio прекратить их использование из-за угрозы возгорания батарей Sony продает компьютерный бизнес, прогнозирует годовой убыток, увольняет еще 5 тыс. человек Sony намерена укрепиться в тройке крупнейших производителей смартфонов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]