Председатель совета директоров Sony Кадзуо Хираи уходит в отставку в июне

Председатель совета директоров Sony Corp. Кадзуо Хираи покинет свой пост в июне 2019 года, говорится в пресс-релизе компании.
В апреле прошлого года он уступил должность главного исполнительного директора Sony финдиректору компании Кэнъитиро Ёсиде.
К.Хираи возглавлял Sony с 2012 года, и за это время компания существенно укрепила финансовые показатели и позиции на многих рынках. Его карьера в японской компании началась в 1984 году; до того как стать CEO, он занимался преимущественно развитием игровых консолей PlayStation.
Sony планирует назначить новым председателем совета директоров Сузо Суми, который занимает аналогичную должность в Tokyo Marine Holdings.
Бумаги Sony Corp. подешевели в четверг на 1,9%. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 8,5%, до 6,06 трлн иен ($55 млрд).
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»