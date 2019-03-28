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СНГ 28.03.2019 14:17

ВЭБ ищет активы обанкротившегося авиаперевозчика Malev в Венгрии и Израиле

ВЭБ.РФ ищет активы ликвидированного венгерского авиаперевозчика Malev в Венгрии и Израиле.

Российская госкорпорация еще весной 2018 года объявила закупки на оказание услуг по поиску активов должника на территории этих двух стран.

Первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев подтвердил журналистам, что это касается задолженности Malev. Подробности этого процесса он раскрывать не стал.

"Поиск активов - это дело такое, обычно тихое, об этом не рассказывают. Если кредит нам вовремя не вернулся, то мы должны принять все действия, чтобы что-то найти. По процедуре нормально действуем, ищем", - сказал М.Кузовлев журналистам в кулуарах международного финансово-банковского форума в Ташкенте.

История этого долга тянется уже больше 10 лет. Malev была куплена консорциумом AirBridge Zrt во главе с акционером российского авиаальянса AirUnion Борисом Абрамовичем на деньги ВЭБа. Вскоре, однако, AirUnion обанкротился, и ВЭБ стал владельцем 49,5% акций AirBridge. В феврале 2010 г. ВЭБ договорился с правительством Венгрии о передаче акций Malev в госсобственность, но нового инвестора государству найти не удалось. При этом в 2007-2010 гг. ВЭБ предоставил Malev финансирование на сумму свыше 100 млн евро. В 2012 г. национальный венгерский перевозчик, не справившись с финансовыми проблемами, остановил полеты. Компания до последнего надеялась сохранить бизнес, однако после того, как ЕС запретил Венгрии оказывать Malev госпомощь и предписал вернуть субсидии за 2007-2010 гг., партнеры стали требовать от перевозчика предоплаты услуг, что ускорило отток денежных средств. Malev подала заявление о банкротстве, суд Будапешта начал процедуру ликвидации. Зафиксированный на тот момент долг перед ВЭБом - 126 млн евро.

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Тэги: РОССИЯ, ВЭБ, MALEV, АКТИВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]