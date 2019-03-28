Президент Киргизии рассчитывает на расширение военного сотрудничества с РФ, взаимодействие в борьбе с терроризмом

Киргизия рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией в военной сфере, взаимодействия в борьбе с терроризмом, просит восстановить программу оказания помощи в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.

"Учитывая международную обстановку в мире считаем важным продолжить перевооружение Вооруженных сил Киргизии", - сказал С.Жээнбеков, поблагодарив российскую сторону за оказываемую военно-техническую помощь.

Кроме того, президент Киргизии заявил, что двум странам "важно продолжить совместную борьбу с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком" и обратился к президенту России с просьбой восстановить программу оказания помощи в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.