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СНГ 28.03.2019 14:34

Президент Киргизии рассчитывает на расширение военного сотрудничества с РФ, взаимодействие в борьбе с терроризмом

Киргизия рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией в военной сфере, взаимодействия в борьбе с терроризмом, просит восстановить программу оказания помощи в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.

"Учитывая международную обстановку в мире считаем важным продолжить перевооружение Вооруженных сил Киргизии", - сказал С.Жээнбеков, поблагодарив российскую сторону за оказываемую военно-техническую помощь.

Кроме того, президент Киргизии заявил, что двум странам "важно продолжить совместную борьбу с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком" и обратился к президенту России с просьбой восстановить программу оказания помощи в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ВОЕНСОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]