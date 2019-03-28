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СНГ 28.03.2019 15:03

Киргизия хочет увеличить товарооборот с Россией до $2 млрд в 2019г - Жээнбеков

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о необходимости увеличения товарооборота с Россией в 2019 году до $2 млрд.

"Киргизия и Россия отмечают устойчивую динамику роста торгово-экономического сотрудничества. Мы считаем необходимым в текущем году увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд", - заявил в четверг С.Жээнбеков на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.

"Киргизия и Россия расширяют промышленные связи, региональные связи, активно взаимодействует бизнес-сообщество", - отметил киргизский лидер, подчеркнув важность проходящей в Бишкеке 8-й киргизско-российской межрегиональной конференции, отметив, что, "она будет способствовать дальнейшему развитию нашего многопланового сотрудничества".

Кроме того, президент Киргизии заявил, что признателен российской стороне за очередную миграционную амнистию для киргизских граждан, находящихся на территории России.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]