Киргизия хочет увеличить товарооборот с Россией до $2 млрд в 2019г - Жээнбеков

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о необходимости увеличения товарооборота с Россией в 2019 году до $2 млрд.
"Киргизия и Россия отмечают устойчивую динамику роста торгово-экономического сотрудничества. Мы считаем необходимым в текущем году увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд", - заявил в четверг С.Жээнбеков на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.
"Киргизия и Россия расширяют промышленные связи, региональные связи, активно взаимодействует бизнес-сообщество", - отметил киргизский лидер, подчеркнув важность проходящей в Бишкеке 8-й киргизско-российской межрегиональной конференции, отметив, что, "она будет способствовать дальнейшему развитию нашего многопланового сотрудничества".
Кроме того, президент Киргизии заявил, что признателен российской стороне за очередную миграционную амнистию для киргизских граждан, находящихся на территории России.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»