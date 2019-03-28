Токаев планирует обсудить с Путиным политическое и экономическое сотрудничество, а также международные темы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию, подтвердили в четверг в пресс-службе главы республики.
"Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Повестка дня встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы", - говорится в сообщении.
По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов, отметили в пресс-службе.
Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что К.Токаев 3 апреля посетит Россию.
"Мы сразу же пригласили нового президента приехать в Россию, сейчас досогласовывается время визита, но могу сказать, что это будет 3 апреля", - заявил Ю.Ушаков в среду журналистам.
По его словам, поездка в Россию станет первым официальным визитом нового президента Казахстана.
Как сообщалось, 19 марта казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении с себя полномочий президента республики с 20 марта. В соответствии с Конституцией, полномочия президента Казахстана перешли к занимавшему в тот момент пост спикера сената К.Токаеву.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»