Россия и Киргизия продолжат противодействие незаконному оборону промпродукции в ЕАЭС

Россия и Киргизия подтвердили намерение бороться с незаконным оборотом промышленной продукции на территории Евразийского экономического союза.

"Выражено обоюдное намерение продолжить эту работу", - говорится в совместном заявлении президентов России и Киргизии, принятом по итогам их переговоров в Бишкеке.

Согласно заявлению, президенты также "подчеркнули важность завершения разработки предварительного технико-экономического обоснования проектов поэтапного развития железнодорожной сети на территории Киргизии с привлечением российских и иностранных инвестиций".

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков подчеркнули также важность создания благоприятных условий для взаимных поездок, пребывания и трудовой деятельности граждан двух стран на территории сторон, говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте Кремля.