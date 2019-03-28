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Дальнее зарубежье 28.03.2019 15:44

Мнучин и Лайтхайзер рассчитывают на продуктивность торговых переговоров в Пекине

Министр финансов США Стивен Мнучин и американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер рассчитывают на продуктивные переговоры по торговым отношениям с представителями КНР, сообщают западные СМИ.

"Представитель Р.Лайтхайзер и я - мы рады вернуться в Пекин и рассчитываем на продуктивные переговоры", - заявил С.Мнучин журналистам после прибытия в китайскую столицу.

Со своей стороны официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн отметил, что в переговорах есть некоторый прогресс.

"Однако необходимо проделать еще очень большую работу", - добавил он.

28-29 марта в Пекине проходят торговые переговоры между представителями США и Китая. Следующий раунд переговоров пройдет в Вашингтоне в начале апреля.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Аргентине в декабре 2018 года согласились отсрочить до 1 марта ужесточение торговых ограничений для достижения компромисса.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]